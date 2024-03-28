«Ницца» оценивает Тодибо в 50 миллионов евро, топ-клуб АПЛ сохраняет интерес

Французская «Ницца» определилась, за какую сумму будет готова расстаться со своим центральным защитником Жаном-Клером Тодибо в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб будет требовать за француза 50 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Тодибо, но центральный защитник находится на радаре и у других клубов Английской премьер-лиги. Француза ранее связывали с трансфером в лондонский «Челси».

Тодибо ранее выступал за каталонскую «Барселону», но не смог закрепиться в составе «сине-гранатовых». В этом сезоне Жан-Клер записал на свой актив один ассист в чемпионате Франции.