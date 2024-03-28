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«Ницца» оценивает Тодибо в 50 миллионов евро, топ-клуб АПЛ сохраняет интерес

28 Марта 2024 • 13:07 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
1 3.00 X 3.85 2 2.18
30.03 23:00

Французская «Ницца» определилась, за какую сумму будет готова расстаться со своим центральным защитником Жаном-Клером Тодибо в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб будет требовать за француза 50 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Тодибо, но центральный защитник находится на радаре и у других клубов Английской премьер-лиги. Француза ранее связывали с трансфером в лондонский «Челси».

Тодибо ранее выступал за каталонскую «Барселону», но не смог закрепиться в составе «сине-гранатовых». В этом сезоне Жан-Клер записал на свой актив один ассист в чемпионате Франции.

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Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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