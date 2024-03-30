Тен Хаг прокомментировал попадание Майну в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доверил 18-летнему Кобби Майну место в стартовом составе.

Участие юного полузащитника в сегодняшнем матче против «Брентфорда» было под вопросом – он отсутствовал на недавней тренировке из-за болезни. Несмотря на все сомнения, новичок сборной Англии всё же вышел на поле с первых минут.

«Кобби дебютировал за сборную, а теперь вернулся в клуб – для него это первая подобная ситуация в карьере. Он качественный игрок, но речь идёт о команде. Ты должен быть полностью сосредоточен и готов к бою. Сегодня нас ждёт настоящая битва», – заявил в предматчевом интервью тен Хаг.

Текстовая трансляция матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» доступна на сайте LiveResult.