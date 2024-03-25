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Сульшер рассказал, были ли у него после «Манчестер Юнайтед» предложения от других клубов

25 Марта 2024 • 00:13 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер заявил, что у него была возможность возглавить другой клуб после ухода с поста главного тренера «красных дьяволов».

- У меня были предложения от двух европейских клубов. Также были предложения от клубов из Саудовской Аравии, где мне предлагали большие деньги. Но деньги это не про меня.

Я не высокомерный, но если вы работали в «Манчестер Юнайтед», то вы сами решаете, где хотите тренировать, - цитирует норвежского тренера FourFourTwo.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» был последним клубом в карьере Сульшера. С 2021 года специалист находится без работы. Ранее в СМИ писали о том, что Сульшер может возглавить бельгийский «Брюгге».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер

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