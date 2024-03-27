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Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» обозначил игрока, вокруг которого можно строить команду слухи

27 Марта 2024 • 03:58 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Сэр Джим Рэтклифф, с недавних пор являющийся совладельцем «Манчестер Юнайтед», отводит особую роль в проекте вингеру Алехандро Гарначо.

19-летний футболист впечатлил бизнесмена не только своими выступлениями на поле, но и отношением к делу на тренировках, сообщает журналист Алекс Крук. Пребывая в восторге от увиденного, Рэтклифф уже назвал молодого аргентинца игроком, вокруг которого можно строить команду в долгосрочной перспективе.

Алехандро Гарначо записал себе в актив семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 38 матчах текущего сезона за «красных дьяволов». Действующий контракт восходящей звезды рассчитан до середины 2028 года.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Алехандро Гарначо ещё теги

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