Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» обозначил игрока, вокруг которого можно строить команду

Сэр Джим Рэтклифф, с недавних пор являющийся совладельцем «Манчестер Юнайтед», отводит особую роль в проекте вингеру Алехандро Гарначо.

19-летний футболист впечатлил бизнесмена не только своими выступлениями на поле, но и отношением к делу на тренировках, сообщает журналист Алекс Крук. Пребывая в восторге от увиденного, Рэтклифф уже назвал молодого аргентинца игроком, вокруг которого можно строить команду в долгосрочной перспективе.

Алехандро Гарначо записал себе в актив семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 38 матчах текущего сезона за «красных дьяволов». Действующий контракт восходящей звезды рассчитан до середины 2028 года.