Реднапп: «Я поражён тем, насколько сегодня плох «Манчестер Юнайтед»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матча против «Брентфорда».

Команды ушли на перерыв, не забив голов, однако «пчёлы» атаковали значительно острее и нанесли гораздо больше ударов по воротам (14 против 3).

«Болельщики «Юнайтед» с нетерпением ждали сегодняшний матч после той победы над «Ливерпулем». Казалось, что тот вечер может перевернуть для команды сезон, но как же плох «Юнайтед» сегодня. Игрокам не хватает искры, желания выигрывать единоборства, и я не могу в это поверить. Маркус Рэшфорд разгуливает по полю с таким видом, будто это весело, но это Премьер-лига! Я был поражён, насколько плох «Манчестер Юнайтед», – заявил Реднапп, выступая на Sky Sports.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Брентфорда» против «Манчестер Юнайтед».