Рэтклифф посмеялся над предложением пригласить Клоппа в «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Напомним, ранее немецкий специалист объявил о своём уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Собираюсь ли ему позвонить? Нельзя задавать такие вопросы (смеётся)», — цитирует Рэтклиффа Geraint Thomas Cycling Club.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от второго «Ливерпуля» Клоппа на семь очков. Отметим, что немецкий тренер возглавляет мерсисайдцев с октября 2015 года.