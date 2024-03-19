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Рэтклифф посмеялся над предложением пригласить Клоппа в «Манчестер Юнайтед»

19 Марта 2024 • 15:32 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Напомним, ранее немецкий специалист объявил о своём уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Собираюсь ли ему позвонить? Нельзя задавать такие вопросы (смеётся)», — цитирует Рэтклиффа Geraint Thomas Cycling Club.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от второго «Ливерпуля» Клоппа на семь очков. Отметим, что немецкий тренер возглавляет мерсисайдцев с октября 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Джим Рэтклифф ещё теги

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