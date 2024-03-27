Стало известно, от чего зависит будущее Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» ещё не приняли окончательного решения по полузащитника Каземиро.

32-летний игрок, как известно, может быть продан грядущим летом. Согласно сведениям журналиста Майка Макграта, дальнейшее пребывание бразильского хавбека в клубе будет напрямую зависеть от трансферной активности манкунианцев: если в предстоящее окно «красным дьяволам» удастся найти подходящий вариант на позицию полузащитника, то бывшая звезда мадридского «Реала», скорее всего, будет выставлена на продажу.

В активе Каземиро пять забитых мячей и два голевых паса в 21 матче за команду Эрика тен Хага в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.