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Саутгейт назвал уникальные качества Майну

28 Марта 2024 • 02:51 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
1 3.00 X 3.85 2 2.18
30.03 23:00

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт впечатлён редким набором качеств 18-летнего Кобби Майну.

23 марта полузащитник «Манчестер Юнайтед» дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в матче со сборной Бразилии, а тремя днями позднее впервые появился в старте и отыграл более 70 минут во встрече с Бельгией.

«Мы увидели, что он обладает бесстрашием и технической способностью принимать мяч, находясь под давлением, сохранять контроль в трудных ситуациях. Это даёт представление о нём как об игроке отсутствующего в нашей команде профиля, что чрезвычайно волнующе. За всё время, что я работаю здесь, немногие полузащитники сборной Англии обладали таким умением действовать под давлением», – цитирует UtdDistrict Саутгейта.

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Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Кобби Майну ещё теги

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