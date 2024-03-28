Саутгейт назвал уникальные качества Майну

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт впечатлён редким набором качеств 18-летнего Кобби Майну.

23 марта полузащитник «Манчестер Юнайтед» дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в матче со сборной Бразилии, а тремя днями позднее впервые появился в старте и отыграл более 70 минут во встрече с Бельгией.

«Мы увидели, что он обладает бесстрашием и технической способностью принимать мяч, находясь под давлением, сохранять контроль в трудных ситуациях. Это даёт представление о нём как об игроке отсутствующего в нашей команде профиля, что чрезвычайно волнующе. За всё время, что я работаю здесь, немногие полузащитники сборной Англии обладали таким умением действовать под давлением», – цитирует UtdDistrict Саутгейта.