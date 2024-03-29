Тен Хаг: Шоу ещё сыграет в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пятничной пресс-конференции затронул состояние защитника Люка Шоу. По словам нидерландского специалиста, Шоу ещё сыграет за команду в этом сезоне.

«Я ожидаю его возвращения в строй ещё в этом сезоне. Восстановление идёт по графику, и он вернётся в команду», - сказал тен Хаг журналистам.

Люк Шоу пребывает в лазарете «Манчестер Юнайтед» с мышечной травмой с середины февраля. Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт говорил о том, что Шоу вернётся на футбольное поле ближе к завершению сезона.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в таблице АПЛ.