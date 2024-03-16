«Манчестер Юнайтед» – третья худшая команда топ-5 лиг по допущенным ударам по своим воротам

«Манчестер Юнайтед» допускает аномально высокое количество ударов по своим воротам для претендента на еврокубковые места.

Соперники «красных дьяволов» нанесли в сумме 467 ударов в матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. Как сообщает WhoScored, это третий худший показатель среди всех команд, выступающих в пяти ведущих европейских лигах (наряду с «Вест Хэмом» – тоже 467). Ещё чаще бьют только по воротам «Шеффилд Юнайтед» (501) и «Лутон Таун» (485), также представляющих АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров. На счету коллектива Эрика тен Хага 47 набранных очков.