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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» – третья худшая команда топ-5 лиг по допущенным ударам по своим воротам

16 Марта 2024 • 00:06 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

«Манчестер Юнайтед» допускает аномально высокое количество ударов по своим воротам для претендента на еврокубковые места.

Соперники «красных дьяволов» нанесли в сумме 467 ударов в матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. Как сообщает WhoScored, это третий худший показатель среди всех команд, выступающих в пяти ведущих европейских лигах (наряду с «Вест Хэмом» – тоже 467). Ещё чаще бьют только по воротам «Шеффилд Юнайтед» (501) и «Лутон Таун» (485), также представляющих АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров. На счету коллектива Эрика тен Хага 47 набранных очков.

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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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