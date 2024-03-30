Тен Хаг: «Майну достойно справляется с шумихой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что внезапно пришедшая популярность пока не вредит 18-летнему Кобби Майну.

Полузащитник регулярно получает хвалебные отзывы о своей игре от различных экспертов, бывших игроков и тренеров. Недавно вундеркинд дебютировал за сборную Англии.

«Пока что Кобби очень хорошо справляется со всей шумихой вокруг своей персоны. Конечно, мы, тренеры, будем обязаны вмешаться, если однажды он переступит черту, но пока в этом нет никакой необходимости. Майну – отличный парень, он хочет играть в футбол», – заявил тен Хаг в преддверии матча против «Брентфорда», который состоится в субботу.