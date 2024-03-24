Мартинес вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед» из сборной Аргентины

Игрок обороны сборной Аргентины Лисандро Мартинес вернулся в «Манчестер Юнайтед» из расположения национальной команды.

Напомним, что Мартинес был вызван в сборную несмотря на то, что не играл в течение шести недель из-за травмы колена.

Клуб разрешил защитнику присоединиться к Аргентине, чтобы он скорее набрал форму благодаря интенсивным тренировкам в Южной Америке, однако Мартинес не принимал участия в матче аргентинцев с Сальвадором (3:0).

Футболист вернулся в Манчестер, чтобы подготовиться к игре с «Брентфордом» в следующую субботу.

Отметим, что этом сезоне чемпионата Англии Мартинес провел восемь матчей.