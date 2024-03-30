Тен Хаг рассказал о состоянии Марсьяля

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о текущих кондициях нападающего Антони Марсьяля.

Француз не появлялся на поле с начала декабря. В январе игрок перенёс операцию, из-за чего, как предполагалось, выбыл примерно на два месяца.

«Марсьяль вернулся к занятиям на поле, но пока не в общей группе. Всё будет зависеть от него самого – от того, насколько быстро он восстановится и что сможет показать», – цитирует Utd District слова тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Брентфорда». Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.