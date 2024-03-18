Тен Хаг: «Диалло заслуживает играть больше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление нападающего Амада Диалло в матче против «Ливерпуля» в четвертьфинале Кубка Англии. Напомним, в конце второго экстра-тайма ивуариец забил победный гол и помог манкунианцам одолеть мерсисайдцев со счётом 4:3. Правда, сразу после этого Диалло получил вторую жёлтую карточку за снятую футболку и отправился в раздевалку.

«Я очень рад за Амада. Он не всегда получает то игровое время, которое заслуживает своими стараниями на тренировках. Мне очень приятно, что Диалло забил победный гол в ворота «Ливерпуля», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.