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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Тони

26 Марта 2024 • 10:14 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Айвену Тони. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах английского футболиста также заинтересованы «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси».

В текущем сезоне 28-летний Тони провёл за «Брентфорд» 10 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед», набравший 47 очков, расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч манкунианцы проведут 30 марта против «Брентфорда» Тони. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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