«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Тони

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Айвену Тони. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах английского футболиста также заинтересованы «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси».

В текущем сезоне 28-летний Тони провёл за «Брентфорд» 10 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед», набравший 47 очков, расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч манкунианцы проведут 30 марта против «Брентфорда» Тони. Начало — в 23:00 по московскому времени.