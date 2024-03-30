Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит»

30 Марта 2024 • 12:46 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
1 2.90 X 3.85 2 2.30
Через 9 ч. 27 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о беседе с полузащитником Кобби Майну после финала Кубка лиги в прошлом сезоне. Напомним, в феврале 2023 года манкунианцы обыграли на «Уэмбли» «Ньюкасл» и завоевали свой первый трофей за последние 6 лет.

«После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит. Также я сказал ему, что мы вместе выиграем много трофеев в будущем. Кобби невероятен, он постоянно хочет побеждать. Майну всегда хочет выкладываться на максимум, чтобы достичь прогресса», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Майну недавно также успел дебютировать за сборную Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Кобби Майну ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Марта
02:59
Тен Хаг – о состоянии Каземиро: «Решение будет принято перед матчем»
02:33
Брентфорд - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:30
Тен Хаг рассказал о состоянии Марсьяля
02:06
Майну пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за болезни
01:46
Тен Хаг: «Слухи о моём уходе? Я привык, меня это не волнует»
01:07
Тен Хаг: «Майну достойно справляется с шумихой»
29 Марта
22:54
Три английских клуба нацелились на форварда «Ювентуса» Суле
22:45
Тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед»
22:32
Актуальный прогноз и ставка на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед АПЛ — 30 марта 2024
19:47
«Очень горжусь»: Тен Хаг высказался о дебюте Майну в сборной Англии
19:25
Тен Хаг: Шоу ещё сыграет в этом сезоне
19:11
Мартинес может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»
18:47
Прогноз на точный счёт матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед чемпионата Англии — 30 марта 2024
28 Марта
16:52
«Манчестер Юнайтед» может отдать своего нападающего в обмен на Бремера
13:14
«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с Саутгейтом
13:07
«Ницца» оценивает Тодибо в 50 миллионов евро, топ-клуб АПЛ сохраняет интерес
11:09
«Манчестер Юнайтед» летом хочет подписать правого защитника
11:02
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на нападающего «Реала» 2
02:51
Саутгейт назвал уникальные качества Майну
27 Марта
23:14
Онана назвал вратаря, который вдохновил его больше всех
23:03
Стало известно, от чего зависит будущее Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
15:23
«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Каземиро опорником из другого клуба АПЛ
12:31
«Арсенал» сделал выбор между Тони и нападающим из чемпионата Португалии
03:58
Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» обозначил игрока, вокруг которого можно строить команду
26 Марта
23:28
«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с тренером «Вулверхэмптона»
21:57
Упамекано готов попробовать силы в Англии – на игрока уже есть претендент
11:16
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:14
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Тони
25 Марта
00:13
Сульшер рассказал, были ли у него после «Манчестер Юнайтед» предложения от других клубов
24 Марта
22:42
Мартинес вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед» из сборной Аргентины
20:17
Амрабат покинет «Манчестер Юнайтед» и вернётся в «Фиорентину»
03:44
«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за новичка сборной Бразилии
23 Марта
23:07
Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А
21:00
В «Манчестер Юнайтед» всерьёз обсуждают вариант с приглашением Зидана 1
12:05
«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»
00:56
Зидан, Тухель, де Дзерби и ещё шесть тренеров – в числе кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
22 Марта
23:21
Саутгейт назвал неуважительными слухи о его приглашении в «Манчестер Юнайтед»
18:36
Варан попросил Инфантино «перейти от слов к действиям» в борьбе с расизмом
21 Марта
03:23
Майну назвал двух игроков, оказавших на него наибольшее влияние
01:14
Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити»
00:24
Майну: «Премьер-лига очень сложна, мне пришлось адаптироваться»
20 Марта
22:34
В «Манчестер Юнайтед» всё больше поддерживают кандидатуру Саутгейта
12:56
«Манчестер Юнайтед» может летом купить опорника, если Каземиро покинет команду 1
02:40
Дорогостоящий игрок «Манчестер Юнайтед» мечтает выступать за «Реал» 1
02:12
Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий
19 Марта
23:46
В «Манчестер Юнайтед» нашли идеального конкурента для Хёйлунна
23:19
«Манчестер Юнайтед» не предлагал Варану новый контракт – игрок может уйти бесплатно
22:01
«Манчестер Юнайтед» подпишет нового форварда летом
21:12
Инсайдер Романо оценил шансы тен Хага продолжить работу в «Манчестер Юнайтед»
15:32
Рэтклифф посмеялся над предложением пригласить Клоппа в «Манчестер Юнайтед»
18 Марта
15:40
Фернандеш отреагировал на результаты жеребьёвки полуфинала Кубка Англии
14:30
Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» 1
13:43
Тен Хаг: «Диалло заслуживает играть больше»
12:30
Тен Хаг: «Я убеждён, что у нас есть команда на будущее»
10:47
«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение по Амрабату
16 Марта
01:34
Гранд АПЛ может перехватить Вернера у «Тоттенхэма»
00:06
«Манчестер Юнайтед» – третья худшая команда топ-5 лиг по допущенным ударам по своим воротам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба В «Манчестер Юнайтед» определились с новым тренером
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.03.24 в 15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.20 4.50
Видео
30.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 8.20
Видео
30.03.24 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
3.55 4.00 1.82
Видео
30.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.38 3.45 2.70
Видео
30.03.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2.01 3.45 3.45
Видео
30.03.24 в 18:00
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нравится Фергюсон, но есть одна проблема
12:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить» 1
12:13 · Англия. Премьер-лига
Мессиньо может перейти в «Арсенал»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заплатит 15 миллионов евро за преемника Клоппа
10:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу встал на защиту Дрэгушина, который провалил матч с «Фулхэмом»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил эффективность Хаверца в центре нападения
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет переманить Трента, воспользовавшись уходом Клоппа 1
09:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил работу де Дзерби в «Брайтоне»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Сунесс считает, что решение Клоппа может помешать «Ливерпулю» стать чемпионом
04:12 · Англия. Премьер-лига
Куанса: «Ты не ошибёшься, если просто послушаешь ван Дейка»
03:22 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс в этом сезоне»
03:12 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Матч с «Арсеналом» не будет решающим, но он очень важен»
Все новости
Рекомендуем