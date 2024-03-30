Тен Хаг: «После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о беседе с полузащитником Кобби Майну после финала Кубка лиги в прошлом сезоне. Напомним, в феврале 2023 года манкунианцы обыграли на «Уэмбли» «Ньюкасл» и завоевали свой первый трофей за последние 6 лет.

«После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит. Также я сказал ему, что мы вместе выиграем много трофеев в будущем. Кобби невероятен, он постоянно хочет побеждать. Майну всегда хочет выкладываться на максимум, чтобы достичь прогресса», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Майну недавно также успел дебютировать за сборную Англии.