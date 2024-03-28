«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с Саутгейтом

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом о его возможном назначении в клуб, несмотря на слухи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что следующие два месяца станут ключевыми в вопросе будущего нынешнего наставника манкунианцев Эрика тен Хага.

После 28 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» расположился на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 47 набранных очков.

Напомним, Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда смогла дойти до финала чемпионата Европы в 2021 году, где уступила сборной Италии.