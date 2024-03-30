Майну пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за болезни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну рискует не сыграть в предстоящем матче против «Брентфорда».

18-летний футболист отсутствовал на недавней тренировке команды из-за болезни, докладывает журналист Рич Фэй. По данным источника, хавбек ещё не выздоровел полностью, но в клубе надеются, что он успеет набрать необходимые кондиции к субботнему поединку Премьер-лиги против «Брентфорда», который стартует в 23:00 по московскому времени.

Кобби Майну принял участие в 20 матчах команды Эрика тен Хага в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами. 23 марта игрок дебютировал в составе сборной Англии во встрече с Бразилией, а спустя три дня вышел в старте в матче против Бельгии.