Майну назвал двух игроков, оказавших на него наибольшее влияние

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну выделил двух одноклубников, которые помогли ему адаптироваться в первой команде.

18-летний новичок сборной Англии воспользовался доверием Эрика тен Хага, став постоянным игроком стартового состава «красных дьяволов» в последние месяцы. По словам хавбека, проявить себя ему помогли Бруну Фернандеш и Каземиро: «Я бы сказал, что Каземиро и Бруну оказали наибольшее влияние. Игра в полузащите с такими игроками определённо пошла мне на пользу», – приводит TalkSPORT высказывание Майну, в активе которого два забитых гола в 23 поединках за первую команду «Манчестер Юнайтед».