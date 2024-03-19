Инсайдер Романо оценил шансы тен Хага продолжить работу в «Манчестер Юнайтед»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о будущем рулевого «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до середины 2025 года, однако новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф пока не решил, продолжит ли нидерландец работу в клубе после завершения текущего сезона. По информации Романо, вероятность ухода тен Хага всё же невелика – наставник имеет хорошие шансы остаться у руля «красных дьяволов» на следующую кампанию.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В настоящий момент манкунианцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.