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Лисандро Мартинес вернулся на поле после травмы

31 Марта 2024 • 00:35 Комментировать
Брентфорд
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес залечил травму и вернулся на поле.

Аргентинец вышел на замену на 69-й минуте сегодняшней встречи Премьер-лиги с «Брентфордом», заняв место Виктора Линделофа. Для 26-летнего футболиста это первая игра с начала февраля. Центрбек отсутствовал на протяжении почти двух месяцев из-за травмы колена, полученной в матче против «Вест Хэма».

Напомним, что ранее Лисандро Мартинес перенёс ещё более серьёзную травму, из-за которой не играл с конца сентября по начало января.

Наблюдать за событиями концовки матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

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Манчестер Юнайтед Брентфорд Лисандро Мартинес ещё теги

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