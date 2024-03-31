Лисандро Мартинес вернулся на поле после травмы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес залечил травму и вернулся на поле.

Аргентинец вышел на замену на 69-й минуте сегодняшней встречи Премьер-лиги с «Брентфордом», заняв место Виктора Линделофа. Для 26-летнего футболиста это первая игра с начала февраля. Центрбек отсутствовал на протяжении почти двух месяцев из-за травмы колена, полученной в матче против «Вест Хэма».

Напомним, что ранее Лисандро Мартинес перенёс ещё более серьёзную травму, из-за которой не играл с конца сентября по начало января.

Наблюдать за событиями концовки матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.