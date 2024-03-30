Раскрыт стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Брентфордом»

В субботу, 30 марта, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой поединок с «Брентфордом».

Пресс-служба «красных дьяволов» сообщила, какие футболисты с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Линделоф, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Хёйлунн, Гарначо, Варан, Далот, Уан-Биссака, Майну, Мактоминай.

Начало поединка 30-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» запланировано на 23:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на портале LiveResult.

В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1.