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Раскрыт стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Брентфордом»

30 Марта 2024 • 22:06 Комментировать
Брентфорд
0:0
Манчестер Юнайтед
1 2.90 X 3.85 2 2.30
1-й тайм

В субботу, 30 марта, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой поединок с «Брентфордом».

Пресс-служба «красных дьяволов» сообщила, какие футболисты с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Линделоф, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Хёйлунн, Гарначо, Варан, Далот, Уан-Биссака, Майну, Мактоминай.  

Начало поединка 30-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» запланировано на 23:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на портале LiveResult.

В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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