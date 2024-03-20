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«Манчестер Юнайтед» может летом купить опорника, если Каземиро покинет команду

20 Марта 2024 • 12:56 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом может пополнить свои ряды новым опорным полузащитником. Правда, это произойдёт только в том случае, если команду покинет Каземиро.

По информации от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, покупка опорника пока не планируется в руководстве «Манчестер Юнайтед». Впрочем, всё может измениться, если Каземиро покинет клуб ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что бразильский опорник интересен клубам из Саудовской Аравии. В частности, к полузащитнику проявлял интерес «Аль-Наср». Каземиро может воссоединиться с нападающим Криштиану Роналду, с которым вместе играл не только за мадридский «Реал», но и за «Манчестер Юнайтед».

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