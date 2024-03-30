Тен Хаг: «Слухи о моём уходе? Я привык, меня это не волнует»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему слухов о возможной тренерской перестановке в клубе.

Положение нидерландца остаётся неопределённым: согласно распространённым данным, новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассматривает возможность назначения нового тренера после завершения текущего сезона.

«Ты привыкаешь к подобным разговорам, когда работаешь в футболе на топ-уровне, так что нам всё равно. Меня это не волнует, как и игроков. Мы находимся в одной лодке, и мы все знаем, что должны действовать и добиваться требуемых результатов», – передаёт United Zone заявление тен Хага.