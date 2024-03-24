Марокканский полузащитник Софьян Амрабат не останется в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в выкупе 27-летнего футболиста, по этой причине хавбек предстоящим летом вернется в «Фиорентину», которой принадлежит контракт Амрабата.

Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с сентября прошлого года. За это время полузащитник провел 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.