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Амрабат покинет «Манчестер Юнайтед» и вернётся в «Фиорентину» слухи

24 Марта 2024 • 20:17 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат не останется в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в выкупе 27-летнего футболиста, по этой причине хавбек предстоящим летом вернется в «Фиорентину», которой принадлежит контракт Амрабата.

Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с сентября прошлого года. За это время полузащитник провел 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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