«Манчестер Юнайтед» летом хочет подписать правого защитника

«Манчестер Юнайтед» продолжает планировать свою деятельность на летнем трансферном рынке. Как сообщает журналист Майк Макгрет, манкунианцы хотят усилить состав новым правым защитником.

Руководство клуба недовольно нынешним выбором на данной позиции. Напомним, помимо Диогу Далота в составе «Манчестер Юнайтед» также есть Аарон Уан-Биссака, но англичанина летом могут продать.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с Жереми Фримпонгом из леверкузенского «Байера», но нидерландским фуллбеком интересовались и другие клубы из Английской премьер-лиги.

В настоящий момент команда Эрика тен Хага занимает шестую строчку в чемпионате.