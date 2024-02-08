Кин: «Фернандес и Кайседо доминировали в полузащите в матче с «Астон Виллой»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин похвалил полузащитников «Челси» Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо за игру в матче против «Астон Виллы» в Кубке Англии. Напомним, «синие» победили со счётом 3:1 и вышли в ⅛ финала, где сыграют с «Лидсом».

«Кайседо и Фернандес сыграли просто потрясающе. Они доминировали в полузащите, смотрелись сильными и агрессивными. Энцо и Мойсес играли в короткий пас, отлично принимали решения», – цитирует Кина журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Фернандес и Кайседо суммарно обошлись «Челси» в районе 240 миллионов евро. В этом сезоне оба футболиста сталкиваются с критикой.