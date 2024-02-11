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Почеттино призвал критиков «Челси» помнить о ситуации с травмами

11 Февраля 2024 • 11:57 Комментировать
Кристал Пэлас
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Челси
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12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призвал критиков трезво оценивать сложившуюся ситуацию в клубе. Напомним, команда находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Сложно демонстрировать хорошие результаты, когда твои лучшие игроки залечивают травмы. Нас судят по результатам, хотя не учитывают при этом все обстоятельства. Люди нас критикуют за поражения, но никогда не задают себе вопрос: а почему так произошло?», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» в первой половине сезона не мог в полной мере рассчитывать на таких игроков, как Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку и Ромео Лавия.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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