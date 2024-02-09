Моррис: «Мне нравится Почеттино, но «Челси» пока выступает слабо»

Бывший футболист «Челси» Джоди Моррис поделился мнением о нынешнем тренере клуба Маурисио Почеттино, под руководством которого «пенсионеры» в данный момент занимают одиннадцатую строчку в Английской премьер-лиге.

«Мне нравится Почеттино, но «Челси» пока выступает слабо. Думаю, Маурисио разочарован некоторыми результатами, где команда заслуживала большего. Впрочем, я думаю, что игроки «Челси» иногда не лучшим образом действовали в обороне», – цитирует Морриса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» в этом месяце предстоит сыграть с такими командами, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», с которым «синие» столкнутся в финале Кубка лиги.