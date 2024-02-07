О’Хара: «У Почеттино хватает наглости сравнивать «Челси» с «Ливерпулем»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино. По мнению англичанина, аргентинский специалист сделал неуместное сравнение на последней пресс-конференции.

«Почему Почеттино сравнивает «Челси» с «Ливерпулем»? «Челси» сейчас далёк от этого уровня. Я не могу поверить, что у него хватило наглости выйти и поговорить о поражении «Ливерпуля» от «Арсенала». Он выбрал тактику отклонения», – цитирует Джейми журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Ливерпуль» в последнем туре АПЛ проиграл «Арсенал» на выезде 1:3. «Челси» в последних двух матчах чемпионата потерпел два поражения, пропустив суммарно 8 голов.