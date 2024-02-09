Почеттино: Я очень доволен игрой Фернандеса и Галлахера

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитниках команды Энцо Фернандесе и Коноре Галлахере.

— Я счастлив, потому что они заслуживают того, чтобы чувствовать себя такими же счастливыми и получать удовольствие от игры в футбол. Эти двое так усердно работают, чтобы попасть в состав. Я очень доволен их игрой, — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал один голевой пас.

На счету Галлахера 31 выход на поле, один забитый мяч и шесть ассистов.