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Почеттино прокомментировал празднование Фернандеса после гола в ворота «Астон Виллы»

08 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал то, как полузащитник Энцо Фернандес отпраздновал свой гол со штрафного в ворота «Астон Виллы». Напомним, аргентинец снял футболку и путём жестов дал понять, что не собирается покидать «Челси». Гол Энцо помог «синим» одержать победу 3:1 и выйти в 1\8 финала Кубка Англии.

«Мы живём в то время, когда публичных личностей очень легко оскорблять. Нужно понимать, что команда играет в футбол и испытывает злость из-за крайне несправедливых ситуаций. Энцо показал, почему выступает за «Челси», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.

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