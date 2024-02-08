Почеттино прокомментировал празднование Фернандеса после гола в ворота «Астон Виллы»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал то, как полузащитник Энцо Фернандес отпраздновал свой гол со штрафного в ворота «Астон Виллы». Напомним, аргентинец снял футболку и путём жестов дал понять, что не собирается покидать «Челси». Гол Энцо помог «синим» одержать победу 3:1 и выйти в 1\8 финала Кубка Англии.

«Мы живём в то время, когда публичных личностей очень легко оскорблять. Нужно понимать, что команда играет в футбол и испытывает злость из-за крайне несправедливых ситуаций. Энцо показал, почему выступает за «Челси», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.