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Галлахер — о матче с «Кристал Пэлас»: «Мы счастливы, что взяли три очка»

13 Февраля 2024 • 11:24 Комментировать
Кристал Пэлас
1:3
Челси

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о победе над «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура чемпионата Англии (3:1).

Напомним, в прошедшей встрече английский футболист сумел отметиться двумя забитыми мячами.

«Это была тяжёлая победа. Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Мы должны были держаться вместе и сохранять позитивный настрой. Ребятам удалось это сделать. Мы счастливы, что взяли три очка», — заявил Галлахер после игры.

В 24 турах АПЛ «Челси» набрал 34 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От четвёртой строчки, дающей право принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, «синие» сейчас отстают на 10 баллов.  

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