«Арсенал» и «Челси» активно следят за двумя нападающими

Лондонские «Арсенал» и «Челси» являются одними из главных претендентов на трансфер двух нападающих. Речь идёт о Викторе Осимхене из «Наполи» и об Айвене Тони из «Брентфорда».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, оба клуба считают отступные в размере 130 миллионов евро завышенным ценником за Осимхена. Тони будет доступен на трансферном рынке за меньшую сумму, но ни «Челси», ни «Арсенал» ещё не определились, какой из вариантов будет приоритетным.

Осимхен в этом сезоне забил 7 голов и отдал 2 ассиста в Серии А в 14 матчах. Тони недавно вернулся после длительной дисквалификации и успел забить два гола в трёх поединках.