Почеттино: «Мы недостаточно хороши, но это касается не только игроков, но и меня»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино признал, что недостаточно хорошо справляется со своей работой. Напомним, «синие» опустились на одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги после вчерашнего поражение 2:4 от «Вулверхэмптона» на «Стэмфорд Бридж».

«Я думаю, что мы все недостаточно хороши. Это касается не только игроков, но и меня и тренерского штаба. Сейчас мы показываем плохую игру. Мы не смогли справиться с ситуацией должным образом», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Почеттино ранее вывел «Челси» в финал Кубка лиги, где команда в конце этого месяца встретится с «Ливерпулем».