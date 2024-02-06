У «Челси» возникли проблемы в раздевалке

Лондонский «Челси» в последнее время испытывает проблемы в раздевалке. По информации от журналиста Мэтта Хьюза, в команде нет эгоистичных футболистов, которые портят атмосферу, но при этом в раздевалке всё равно присутствуют проблемы.

Источник добавляет, что в «Челси» есть всего один лидер – 39-летний центральный защитник Тьяго Силва, который наверняка покинет команду в конце сезона. Более того, жена бразильца недавно публично призвала руководство уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Напомним, «Челси» сейчас располагается на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге.