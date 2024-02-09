Фабрегас рассказал, какого игрока не хватает «Челси»

Экс-игрок лондонского «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, какую позицию в первую очередь нужно усилить руководству.

«У «Челси» есть много талантов, но им нужно набрать свою лучшую форму. Дело не только лишь в тактике. Команде нужно найти оптимальный стартовый состав. Сейчас «Челси» не хватает форварда. Раньше в команде были такие нападающие, как Дидье Дрогба, Николя Анелька, Диего Коста. Они умели отправить мяч в ворота. Сейчас такого футболиста в клубе нет», – цитирует Фабрегаса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в шорт-листе «Челси» на позицию нападающего сейчас числится два футболиста – Айвен Тони из «Брентфорда» и Виктор Осимхен из «Наполи».