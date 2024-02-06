Почеттино: «Чилуэлл не хотел сказать, что «Челси» не хватило желания победить в игре с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о том, что пресса неправильно поняла слова вице-капитана Бена Чилуэлла после матча с «Вулверхэмптоном» в Английской премьер-лиге. Напомним, эту игру «синие» проиграли у себя дома со счётом 2:4.

«Чилуэлл не хотел сказать, что «Челси» не хватило желания победить в игре с «Вулверхэмптоном». Он имел в виду, что мы не смогли выиграть верховые дуэли в ситуациях 50 на 50. Я уже поговорил с Беном, он сказал мне, что пресса неправильно интерпретировала его слова», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» сейчас занимает одиннадцатую строчку в чемпионате Англии.