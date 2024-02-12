«Челси» 13 раз подряд обыгрывал «Кристал Пэлас»

Сегодня, 12 февраля, «Челси» встретится на выезде с «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги.

Последний раз «Кристал Пэлас» смог переиграть в дерби «Челси» в 2017 году. После этого команды провели между собой уже 13 матчей во всех турнирах. Стоит сказать, что победителем в этих встречах стал «Челси».

На данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко. «Орлы» располагаются на 15-й строчке, имея в своей копилке 24 балла.

Матч 24-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Челси» должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.