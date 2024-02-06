Почеттино рассказал, какие у него отношения с Силвой, чья жена требует увольнения аргентинца

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своих отношениях с центральным защитником Тьяго Силвой. После поражения от «Вулверхэмптона» (2:4), жена 39-летнего бразильца в социальных сетях призвала руководство «Челси» уволить Почеттино.

«У нас состоялся разговор с Силвой. Он постучался ко мне в дверь и провёл беседу. Содержание этого разговора останется в тайне. У меня с ним очень хорошие отношения, так было с самого начала», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, у Силвы в конце сезона истекает контракт с «Челси». Руководство пока не предпринимает никаких шагов для того, чтобы продлить соглашение с бразильцем.