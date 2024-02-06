Некоторые игроки «Челси» разочарованы, что подписали с клубом долгосрочный контракт

Часть футболистов лондонского «Челси» испытывает разочарование от подписания долгосрочного контракта с клубом. По информации от The Athletic, вышеперечисленные футболисты в данный момент не видят в команде тех перспектив, в которые верили перед подписанием контракта.

Напомним, руководство «Челси» начал предлагать футболистам долгосрочные соглашения в январе 2023 года, когда ряды клуба пополнили Михаил Мудрик, Энцо Фернандес, Нони Мадуэке и другие. Летом тенденция не изменилась, ведь «Челси» продолжил подписывать контракты на длительный срок.

В данный момент «синие» идут на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге.