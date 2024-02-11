«Брайтон» готов продать Митому, 3 топ-клуба АПЛ и «Барселона» поспорят за японца

«Брайтон» в ближайшее трансферное окно будет готов расстаться со своим вингером Кауро Митомой. По информации от Football Transfers, в обозримом будущем «чайки» хотят сделать ставку на 19-летнего новичка Ибраима Османа, поэтому руководство готово расстаться с Митомой, которому в мае исполнится 27.

Как сообщает источник, в трансфере Каору заинтересована каталонская «Барселона» и три топ-клуба из Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В этом розыгрыше чемпионата Англии Митома отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.