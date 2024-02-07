Итальянский «Милан» нацелился сразу на трёх футболистов лондонского «Челси». Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

По информации источника, летом «Милан» попробует приобрести у «Челси» защитников Бенуа Бадьяшиля и Трево Чалобу, а также опорного хавбека Самуэля Чуквуезе.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игроков составляет 35, 18 и 15 миллионов евро соответственно.

После 23 туров Английской премьер-лиги лондонский «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице. Сейчас в активе команды Маурисио Почеттино 31 набранное очко.