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​Ходжсона могут уволить, но есть проблема

04 Февраля 2024 • 21:25 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

В субботу «Кристал Пэлас» в очередной раз огорчил своих болельщиков, проиграв «Брайтону» со счётом 1:4. Как сообщает The Guardian, председатель лондонского клуба Стив Пэриш всерьёз думает о смене на тренерском мостике команды. Проблема заключается в том, что «орлам» на данном этапе сложно найти замену для Ходжсона.

Стоит сказать, что слухи о возможном увольнении Ходжсона появились в прессе достаточно давно. На текущий момент «орлы» располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиге.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт 12 февраля – против «Челси» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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