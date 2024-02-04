​Ходжсона могут уволить, но есть проблема

В субботу «Кристал Пэлас» в очередной раз огорчил своих болельщиков, проиграв «Брайтону» со счётом 1:4. Как сообщает The Guardian, председатель лондонского клуба Стив Пэриш всерьёз думает о смене на тренерском мостике команды. Проблема заключается в том, что «орлам» на данном этапе сложно найти замену для Ходжсона.

Стоит сказать, что слухи о возможном увольнении Ходжсона появились в прессе достаточно давно. На текущий момент «орлы» располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиге.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт 12 февраля – против «Челси» на своём поле.