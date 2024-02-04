«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Два манчестерских гранда поспорят за вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Об интересе «Манчестер Юнайтед» к 22-летнему футболисту уже сообщалось ранее. Именно «красные дьяволы» считались главными претендентами на звезду «Кристал Пэлас», однако в борьбу готов вступить «Манчестер Сити». По сведениям журналиста Алана Никсона, «горожане» всерьёз настроены подписать Олисе грядущим летом. Клуб может предложить за игрока 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро) или даже больше.

В активе Майкла Олисе шесть забитых мячей и три результативные передачи в 11 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость английского француза в 50 млн евро.