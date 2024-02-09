«Барселоне» предложили звезду «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес, если верить слухам, был предложен «Барселоне».

На днях в СМИ появилась информация о готовности аргентинца сменить клуб, что вскоре было опровергнуто агентом игрока. Тем не менее, по информации Diario Sport, услуги 23-летнего хавбека были предложены «Барселоне». Сделка вряд ли возможна из-за финансовых трудностей каталонского гранда.

«Челси» приобрёл Энцо Фернандеса в начале 2023 года у «Бенфики» за 121 млн евро. Действующий контракт чемпиона мира с лондонцами рассчитан до 2031 года.

В активе Фернандеса шесть забитых голов и одна результативная передача в 29 матчах текущего сезона.