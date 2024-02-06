Почеттино: «Нужно время, чтобы построить команду»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино обратился к болельщикам команды.

— Болельщикам нужно набраться терпения. Нам нужно вместе найти способ добиться успеха. Нам очень нужна ваша поддержка. Я знаю качества игроков. Нужно время, чтобы построить команду. Такова реальность, — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

После 23 туров «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды 31 набранное очко.

Завтра, 7 февраля, «Челси» встретится на выезде с «Астон Виллой» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Начало матча запланировано на 23:00 по мск.