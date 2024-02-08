Деменко: «Проблема в руководстве «Челси», скорее всего, у клуба неправильная трансферная политика»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».

«Тут дело не в тренере. Наставники меняются, а в результатах клуба за последнее время изменений по большому счету нет. Команда находится в яме. Не зря многие болельщики скандируют: «Абрамович». Они хотят вернуть человека, который создал этот суперклуб, который всегда был в топе.

Тут проблема в руководстве, скорее всего. У клуба неправильная трансферная политика. За футболистов платят огромные деньги, но они не могут показывать тот уровень игры, который от них ждут. Так что тут явно проблема не в тренере. Да, ребята в составе неплохие, но это не игроки прямо высочайшего класса», - сказал Деменко.