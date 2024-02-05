Почеттино может перейти на схему с тремя центральными защитниками

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино раздумывает над тем, чтобы перестроить стартовую расстановку команды. По информации от журналиста Низара Кинселлы, аргентинский специалист в следующих матчах может перейти на схему с тремя центральными защитниками.

Напомним, в последних двух матчах Английской премьер-лиги «Челси» пропустил по 4 мяча от «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». В этом розыгрыше чемпионата команда пропустила на один гол больше, чем забила. Проблемы с обороной вынудили Почеттино задуматься о смене игровой схемы.

После вчерашнего поражения 2:4 от «Вулверхэмптона» «Челси» опустился на 11 место в турнирной таблице АПЛ.