Защитник «Челси» Бадьяшиль выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль получил травму паха в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (3:1). Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, французский футболист будет отсутствовать на протяжении ближайшего месяца.

В текущем сезоне 22-летний Бадьяшиль провёл за «Челси» 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, свой ближайший матч «синие» проведут сегодня, 12 февраля, против лондонского клуба «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.