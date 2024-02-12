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Защитник «Челси» Бадьяшиль выбыл на месяц из-за травмы

12 Февраля 2024 • 11:10 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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Через 10 ч. 36 мин.

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль получил травму паха в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (3:1). Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, французский футболист будет отсутствовать на протяжении ближайшего месяца.

В текущем сезоне 22-летний Бадьяшиль провёл за «Челси» 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, свой ближайший матч «синие» проведут сегодня, 12 февраля, против лондонского клуба «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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